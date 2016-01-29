أخبار عاجلة

وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري -
دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
الأزهر: الامتحانات التجريبية لـ"البوكليت" إجبارية لطلاب الثانوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أسباب غريبة تصيبك بالصداع.. ابعد عن اللحوم المدخنة والبسطرمة والشيدر

Google+ Print
أسباب غريبة تصيبك بالصداع.. ابعد عن اللحوم المدخنة والبسطرمة والشيدر أسباب غريبة تصيبك بالصداع.. ابعد عن اللحوم المدخنة والبسطرمة والشيدر
الصداع من الأعراض التى تنتج لأسباب أو عوامل متعددة بعضها غريب كتناول بعض الأطعمة على سبيل المثال.. ويوضح الموقع الأمريكى "everydayhealth" بعض الأسباب الغريبة التى تؤدى للإصابة بالصداع، ومنها:

- تناول اللحوم المدخنة والبسطرمة والأطعمة المعلبة لاحتوائها على النترات التى تسبب تمدد فى الأوعية الدموية.

- تناول الجبن كالشيدر أو السويسرى، حيث تحوى مادة الثيامين المسببة للصداع، لأنها تحدث تشنجا وتمدد فى الأوعية الدموية.

- قلة شرب الماء ونقص السوائل من الأسباب التى تؤدى للإصابة بالصداع، لأن ذلك ينتج عنها ضيق فى الأوعية الدموية، ومن الضرورى تناول كميات كبيرة من الماء والسوائل لتوسيع الشرايين وسريان الدم بشكل طبيعى.

- انسحاب الكافيين، فالذين يتوقفون عن شرب القهوة أو المشروبات التى تحوى كافيين تظهر عليهم أعراض انسحابية فى صورة صداع، لأن الكافيين يؤثر على انقباض واسترخاء الأوعية الدموية.

- قلة النوم والقلق والتوتر والاكتئاب، من الأسباب التى تحدث تشنجا فى الأوعية الدموية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365