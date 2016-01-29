أسباب غريبة تصيبك بالصداع.. ابعد عن اللحوم المدخنة والبسطرمة والشيدر

الصداع من الأعراض التى تنتج لأسباب أو عوامل متعددة بعضها غريب كتناول بعض الأطعمة على سبيل المثال.. ويوضح الموقع الأمريكى "everydayhealth" بعض الأسباب الغريبة التى تؤدى للإصابة بالصداع، ومنها:

- تناول اللحوم المدخنة والبسطرمة والأطعمة المعلبة لاحتوائها على النترات التى تسبب تمدد فى الأوعية الدموية.

- تناول الجبن كالشيدر أو السويسرى، حيث تحوى مادة الثيامين المسببة للصداع، لأنها تحدث تشنجا وتمدد فى الأوعية الدموية.

- قلة شرب الماء ونقص السوائل من الأسباب التى تؤدى للإصابة بالصداع، لأن ذلك ينتج عنها ضيق فى الأوعية الدموية، ومن الضرورى تناول كميات كبيرة من الماء والسوائل لتوسيع الشرايين وسريان الدم بشكل طبيعى.

- انسحاب الكافيين، فالذين يتوقفون عن شرب القهوة أو المشروبات التى تحوى كافيين تظهر عليهم أعراض انسحابية فى صورة صداع، لأن الكافيين يؤثر على انقباض واسترخاء الأوعية الدموية.

- قلة النوم والقلق والتوتر والاكتئاب، من الأسباب التى تحدث تشنجا فى الأوعية الدموية.