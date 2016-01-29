بالفيديو - باسم مرسي يعود للحياة بعد 4 أشهر

عاد مهاجم الزمالك باسم مرسي للتسجيل مسكنا كرته في شباك ليبيا خلال مباراة ودية ضد مصر في استاد أسوان.

وسجل باسم مرسي هدفه في الدقيقة 75 بعدما اشتراك كبديل.

وجاء الهدف بعد عرضية من محمد ناصف الظهير الأيسر وضعها باسم مرسي برأسه في مرمى المنتخب الليبي.

ولم يسجل باسم مرسي مع منتخب مصر منذ أن أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى منتخب تشاد في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بتاريخ 6 سبتمبر 2015 أي منذ 145 يوما بالتحديد.

ويعاني وصيف هداف الدوري الموسم الماضي من حالة صيام عن التسجيل مع الزمالك إذ لم يسجل أي هدف في الدوري هذا الموسم ولم يحرز مع الفريق بشكل عام منذ هدفيه في مرمى الأهلي في السوبر يوليو الماضي.