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«النني» يظهر لأول مرة مع الأرسنال أمام بيرنلي غدًا

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«النني» يظهر لأول مرة مع الأرسنال أمام بيرنلي غدًا «النني» يظهر لأول مرة مع الأرسنال أمام بيرنلي غدًا

النني في تمرينات الارسنال

حصل المصري محمد النني على فرضة الظهور للمرة الأولى مع فريقه آرسنال، يوم غد السبت، بعد أن ضمه المدير الفني آرسين فينجر لقائمة الفريق الذي سيواجه بيرنلي في دور ال`32 لكأس الاتحاد الانجليزي.

كما ظهر العائدان من الإصابة فرانسيس كوكولين وتوماس روزيسكي في قائمة الفريق, بينما من المنتظر أن يحل الحارس ديفيد أوسبينا محل المخضرم بيتر تشيك في التشكيلة الأساسية.

وضمت القائمة كلا من تشيك وأوسبينا وماثيو ماسي, وناتشو مونريال, كيران جيبس, ولوران كوتشيلني, وجابريل باوليستا، وهيكتور بيليرين، وتشامبرز، ورامزي، ومحمد النني، وكوكولين، وروزيسكي، لاميني، ومسعود أوزيل، وتشامبرلين، وأديلايد، وأووبي، وسانشيز، وكامبل، وثيو والكوت، واوليفيه جيرو.

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