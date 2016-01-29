بعد تصريحه بإلقاء قنبلة على الجماهير خطأ.. هاشتاج مدير أمن أسوان يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج "مدير الأمن" قائمة الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، بعد تصريح اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان بأن القنبلة المسيلة للدموع التى سقطت على ملعب مباراة مصر وليبيا كانت عن طريق الخطأ، والتى أدت إلى توقف المباراة لفترة طويلة بسبب الغازات.

علق العديد من رواد تويتر عبر الهاشتاج ساخرين من تفاوت تصريحات المسئولين عن القنبلة التى ضربت فى الملعب، فمحافظ أسوان أكد أن القنبلة تم إلقاؤها لمنع الجماهير من اقتحام ملعب المباراة من الخارج بينما تصريح مدير الأمن الذى أكد عكس ذلك، جعل الهاشتاج يتصدر تويتر فى لحظات.

جاءت أبرز التعليقات من زيزو بعدما نشر صورة للفنان أحمد مكى من مسلسل الكبير أوى وكتب "الغاز ده خطة عشان نجيب جول يا بلد بقر"، بينما كتب محمد عرفة قائلاً "تقريباً مدير الأمن خاف نخسر تانى قام ضرب قنبلة غاز عشان نجيب جون".

وعلق محمود على وكتب "طب أصدق محافظ أسوان ولا مدير الأمن.. واحد يقولك الجمهور السبب وضربنا غاز، والتانى يقول قنبلة غلط.. عروستى"، فيما كتب آخر ساخراً "الحمد لله مفيش حاجة وكل حاجة انتهت والمنتخب جاب جول أهو".

وشارك محمد نصر بتعليق "مدير الأمن وهو بيقول قنبلة واترمت غلط بيفكرنى بالعيل إلى بيقول للأستاذ نسيت كراسة الواجب فى البيت".



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