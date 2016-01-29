أخبار عاجلة

وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري -
دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
الأزهر: الامتحانات التجريبية لـ"البوكليت" إجبارية لطلاب الثانوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بعد تصريحه بإلقاء قنبلة على الجماهير خطأ.. هاشتاج مدير أمن أسوان يتصدر تويتر

Google+ Print
بعد تصريحه بإلقاء قنبلة على الجماهير خطأ.. هاشتاج مدير أمن أسوان يتصدر تويتر بعد تصريحه بإلقاء قنبلة على الجماهير خطأ.. هاشتاج مدير أمن أسوان يتصدر تويتر
تصدر هاشتاج "مدير الأمن" قائمة الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، بعد تصريح اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان بأن القنبلة المسيلة للدموع التى سقطت على ملعب مباراة وليبيا كانت عن طريق الخطأ، والتى أدت إلى توقف المباراة لفترة طويلة بسبب الغازات.

علق العديد من رواد تويتر عبر الهاشتاج ساخرين من تفاوت تصريحات المسئولين عن القنبلة التى ضربت فى الملعب، فمحافظ أسوان أكد أن القنبلة تم إلقاؤها لمنع الجماهير من اقتحام ملعب المباراة من الخارج بينما تصريح مدير الأمن الذى أكد عكس ذلك، جعل الهاشتاج يتصدر تويتر فى لحظات.

جاءت أبرز التعليقات من زيزو بعدما نشر صورة للفنان أحمد مكى من مسلسل الكبير أوى وكتب "الغاز ده خطة عشان نجيب جول يا بلد بقر"، بينما كتب محمد عرفة قائلاً "تقريباً مدير الأمن خاف نخسر تانى قام ضرب قنبلة غاز عشان نجيب جون".

وعلق محمود على وكتب "طب أصدق محافظ أسوان ولا مدير الأمن.. واحد يقولك الجمهور السبب وضربنا غاز، والتانى يقول قنبلة غلط.. عروستى"، فيما كتب آخر ساخراً "الحمد لله مفيش حاجة وكل حاجة انتهت والمنتخب جاب جول أهو".

وشارك محمد نصر بتعليق "مدير الأمن وهو بيقول قنبلة واترمت غلط بيفكرنى بالعيل إلى بيقول للأستاذ نسيت كراسة الواجب فى البيت".

مدير الامن ، منتخب مصر ، مباراة مصر وليبيا ، أسوان ، تويتر (1)

مدير الامن ، منتخب مصر ، مباراة مصر وليبيا ، أسوان ، تويتر (2)

مدير الامن ، منتخب مصر ، مباراة مصر وليبيا ، أسوان ، تويتر (3)

مدير الامن ، منتخب مصر ، مباراة مصر وليبيا ، أسوان ، تويتر (4)

مدير الامن ، منتخب مصر ، مباراة مصر وليبيا ، أسوان ، تويتر (5)

مدير الامن ، منتخب مصر ، مباراة مصر وليبيا ، أسوان ، تويتر (6)

مدير الامن ، منتخب مصر ، مباراة مصر وليبيا ، أسوان ، تويتر (7)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري

كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة

بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة

بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة

مصر تدين حادث الدهس في ستوكهولم

مصر تدين حادث الدهس في ستوكهولم