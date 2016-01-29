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سباليتي يفسر مشكلة محمد صلاح.. ويصرح: عليه العودة إلى الأساسيات

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سباليتي يفسر مشكلة محمد صلاح.. ويصرح: عليه العودة إلى الأساسيات سباليتي يفسر مشكلة محمد صلاح.. ويصرح: عليه العودة إلى الأساسيات

يرى لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق روما أن المصري محمد صلاح جناح الفريق تأثر كثيرا بالإصابة التي لحقت به خلال هذا الموسم والتي أبعدته قرابة شهر ونصف عن الملاعب.

صلاح كان قد تعرض لإصابة قوية في الكاحل خلال دربي روما أمام لاتسيو قبل أن يعود من جديد للمشاركة قبل الفريق.

وقال سباليتي خلال المؤتمر الصحفي له "لقد تأثر صلاح بإصابته، لم يستعد حتى الآن تألقه مرة أخرى.. أول شيء عليه فعله هو أن يهزم خصمه".

وأكمل "على صلاح العودة إلى الأساسيات في كرة القدم. عليه أن يفكر كيف يهزم خصمه، المدافع الذي أمامه فقط".

وأردف "صلاح جيد عندما تكون الكرة تحت قدميه، أعتقد عندما تلعب على الجناح يكون الطريق للمرمى أطول وتواجه الكثير من العقبات".

وأتم "صلاح يدخل للعمق مما يعني مواجهة الكثير من اللاعبين".

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فيديو اليوم السابع