بالأرقام: هذا ما سيتقاضاه قصي خولي في مسلسل "الخانكة"

يستعد النجم السوري قصي خولي لتصوير أحد أدوار البطولة في مسلسل " الخانكة " من تأليف محمد الدسوقي وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج مها سليم التي تصالحت مع غادة قبل فترة .

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب قصي وغادة النجم ماجد المصري ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة ليكون جاهزاً للعرض في شهر رمضان المبارك .

وعلمت " سيدتي نت " أن النجم السوري سيتقاضي حوالي 175 ألف دولار لقاء مشاركته بالعمل وهو أعلى أجر سيتقاضاه لغاية الآن في القاهرة .

كما علمت " سيدتي نت " أن للنجمة غادة عبد الرازق دور في إقناع المنتجة مها سليم بدفع هذا المبلغ بسبب إصرارها على مشاركة قصي في المسلسل، لما يتمتع به من شهرة ونجومية عربية عدا عن الشهرة التي حققها في مصر بعد مسلسل " سرايا عابدين " .