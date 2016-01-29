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نسرين طافش تنال من فادي صبيح بمساعدة جيني إسبر

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الجمعة 29-01-2016 15:14

يواصل النجم السوري فادي صبيح تصوير مشاهده في مسلسل الكوميديا البدوي " الطواريد " سيناريو وحوار مازن طه وإخراج مازن السعدي وإنتاج " كلاكيت ميديا " .
وعن شخصيته في العمل قال فادي في حديث خاص لـ " سيدتي نت " "أحل ضيفاً على إحدى حلقات المسلسل بشخصية " فارس بني دحام " الذي يتقدم لخطبة " وضحة " ابنة زعيم قبيلة الطواريد التي تؤدي دورها الفنانة نسرين طافش، وهو فارس قوي وذكي جداً وقادر على تحقيق شرطيها اللذين وضعتهما لمن يريد الزواج بها، إلا أنّ " وضحة " لا تعجب به فتقرر التخلص منه بخدعة ذكية تساعدها في تنفيذها " جواهر " التي تؤدي دورها الفنانة جني إسبر" .
وعن نظرته للعمل بشكل عام أضاف فادي في حديثه لـ " سيدتي نت " "المسلسل من نمط كوميدي مختلف قليلاً وهو الكوميديا البدوية وإنشاء الله يوفق فريق المسلسل بتقديم عمل مميز ينال إعجاب الجمهور ".
وعن إجادته للهجة البدوية وهل يعاني من ذلك تابع " الممثل يجب أن يكون جاهزاً لأداء مختلف الأدوار والشخصيات وبمختلف اللهجات ولا أرى أن لدي مشكلة مع اللهجة البدوية " .

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سيدتي