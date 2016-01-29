Rihanna تُعلن عن ألبومها بسيلفي من الأحجار الكريمة

انتظر فانز Rihanna شهوراً طويلة لكي تنتهي من ألبومها الأخير ANTI، إلا أنّ المغنية العالمية قد كشفت عن أنها قد انتهت أخيراً منه، بعد أن كان من المتوقع الإفراج عنه في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت. ليس هذا فحسب، فقد قرّرت المغنية طرح ألبومها الثامن ANTI مجاناً، بعد أن تمّ تسريبه عبر الإنترنت قبل موعد طرحه الرسمي، إذ غرّدت بإرفاق عنوان رابط ألبومها قائلة: "يمكنكم تحميله باستخدام رمز ANTI".

خبر الانتهاء من تسجيل أغنيات الألبوم أعلنته Rihanna عبر تويتر، وعبر صورة سيلفي خاصّة بها، حصدت أكثر من 120 ألف إعجاب. وقد وضعت فيها المغنية تاجاً مرصّعاً بالأحجار الكريمة، ترافقه سمّاعات ملكية من تصميم دار Dolce & Gabbana، وبلغ ثمنها حوالى 9 آلاف دولار أمريكي؛ وهي مصنوعة من الذهب وكريستال الشواروفسكي، بالإضافة إلى أنها تتزيّن بحلقات معدنيّة مبطّنة حول السماعات، جنباً إلى جنب مع اللؤلؤ، وتتفق مع الـMP3 والهواتف الذكية وأجهزة تشغيل الصوت، فضلاً عن توفّرها في قطع محدودة الإصدار. وضعت RiRi يدها على فمها في الصورة، فبدا الخاتم الكبير جداً واضحاً في إصبعها.

علّقت المغنية على الصورة مروّجة لألبومها قائلة: "استمع إلى ANTI" آخر إصدار لألبوم خاص بـ Rihanna كان في عام 2012 وحمل عنوان Unapologetic؛ واليوم تنشر المغنية اللاتينية عدّة صور ومقاطع صوتية من أغنيات ألبومها الجديد، على الرّغم من أنه لم يتمّ بعدُ تأكيد موعد إطلاق ألبوم ANTI رسمياً. لكن المغنية البالغة من العمر 27 عاماً أوضحت معلومة مهمّة هي أن Kanye West لن ينتج الألبوم.

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