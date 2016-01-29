في"سوق واقف":لماذا أبكى ماجد المهندس هؤلاء النساء؟ وأسماء لمنور: هذه حقيقة "الديو" مع أحلام

عقدت اللجنة الإعلامية لمهرجان الربيع في «سوق واقف»، برعاية إذاعة «صوت الريان»، مؤتمراً صحفياً للفنانة المغربية أسماء لمنور التي وصلت إلى قاعة المؤتمرات في الوقت المحدد لها. وهذا يدلّ على احترامها للوقت. في بداية المؤتمر، ورداً على سؤال:» ما هي أوجه الشبه والاختلاف بين مشاركتها الأولى ومشاركتها الثانية وعن أوجه الشبه والاختلاف بين مهرجان «سوق واقف» والمهرجانات الأخرى، قالت لمنور:" إن كل مهرجان له نكهة خاصة، ويحمل أيضاً روح البلد الذي يقام فيه. ومهرجان «سوق واقف» له ما يميزه كمهرجان قطري، رغم أنه مهرجان جديد ولا يملك تاريخاً طويلاً لكنه اليوم ينافس أقوى المهرجانات الخليجية والعربية، وهو يتطور من سنة لأخرى، ونحن بحاجة لهذه المهرجانات التي تنشر الفرح. فالناس بحاجه لأن تفرح".

وعن أغنيتها"هاكاوا" التي سرقتها وغنتها فرقة من كازاخستان أجابت: "إن فريق عمل أغنيتي قاموا بالاتصال بهذه الفرقة وقال لهم مديرها إن هناك أشخاصاً تحايلوا عليه مدّعين أنها أغنية جديدة، ولم يعلم أنها أغنية تملكها مطربة مغربية هي أسماء لمنور. ونحن اليوم نطالب بالحق الأدبي لأن الملكيات الفكرية في البلد الذي توجد فيه هذه الفرقة مستباحة والسرقات الأدبية هناك شيء طبيعي".

وردت لمنور أنها لم تستطع أن تكون امتداداً للفنانة ذكرى- رحمها الله -وقالت إنها ترفض أن تكمل مشوار أحد. فهي لها طريقتها الخاصة بالغناء ولها أفكارها الخاصة وطموحاتها كبيرة. مضيفة أنها تفتخر أن تغني جميع اللهجات في الوطن العربي. وعن تعاونها مع الفنان الكبير كاظم الساهر قالت:" ومن لا يتشرف بالتعاون والغناء مع الفنان كاظم؟ فهو فنان وملحن كبير وكونه ملحناً كبيراً فهو ملك لكل فنان".

وعن وصول الأغنية المغربية لمنطقة الخليج العربي إذ أصبح الآن نجوم من المغرب لهم جمهور خليجي وعربي، ذكرت المنور:" أنا سعيدة لأن لهجة وأغنية بلدي أصبحت تسمع. ففي السابق، كنا نحن مجرد متلقين ومستمعين لكل ما يأتينا من الشرق كالأغنية الخليجية والعربية. أما اليوم، فأصبح في الخليج والوطن العربي جمهور للأغنية المغربية. جميل هذا التنوع والتبادل".

وتطرقت أسماء بحديثها إلى الفنانة سميرة سعيد حيث قالت عنها إنها"ديفا" وحالة خاصة وستظل فنانتنا الكبيرة. فهي مازالت تبحث عن الفكرة الجميلة والمتجددة. لذلك، أنا سعيدة جداً أنها مازالت متواجدة بيننا.

وبالنسبة لبرامج الهواة والمسابقات قالت إنها تجربة جديدة وجميلة وممتعة. فهذه البرامج زرعت في نفسي المواجهة مع البث المباشر. فوجودي لمدة ساعتين أمام الجمهور جعل الارتجال عندي أفضل وأسرع. وهذا يعطيني مسؤولية أكبر. ثمة إعادة للتجربة ولكني إلى الآن لم أوقع العقد". وعمن ترشح من الفنانين ليحل مكان الفنان فارس بعدما اعتذر عن مشاركته للمرة الثانية كعضو لجنة تحكيم في برنامج «غولدن مايك» بسبب ارتباطه بجولة فنية في أميركا لمدة ثلاثة أشهر قالت أسماء:" أرشح للمرة الثانية فارس كرم. وأنا تشرفت بفارس وهو مكسب كبير لي. فقد عرّفني على لبنان أثناء مشاركتي في برنامج «غولدن مايك». وهو صورة حقيقية للرجل الكريم وابن الضيعة النظيف قلباً وفكراً".

وعن علاقتها مع الفنانتين أحلام ودنيا بطمة وهل من الممكن التعاون معهما قالت إن دنيا صديقتي ولكن أين النص الذي يجمعنا معاً؟ وكذلك بالنسبة لأحلام فأنا أكنّ لها كل محبة وتقدير ولكن أيضاً أين النص الذي يجمعنا معاً؟ وأتشرف بغناء "ديو" مع الفنانة الكبيرة أحلام".

أما الفنان ماجد المهندس فلم يعقد مؤتمراً صحفياً إنما فضّل اللقاء مع الصحافة في حوارات جانبية حيث فتح المجال لكل وسيلة إعلامية لكي تنفرد بلقاء مدته عشر دقائق.

حفل الفنان ماجد المهندس

في الليلة السابعة من ليالي مهرجان «ربيع سوق واقف» الذي تنظمه إذاعة «صوت الريان» أحيا الحفل كل من الفنان البحريني سليمان زيمان والفنان القطري منصور المهندي و«برنس الغناء» ماجد المهندس.

قدم الحفل المذيع فواز مزهر،بعدها، أطلّ الفنان سليمان زيمان وقدّم مجموعة من أغنياته ليختم حفله بأغنية رومانسية «ذكريات» عكست جواً من الهدوء فتمايل الجمهور طرباً.

ثم، أطلّ الفنان القطري منصور المهندي وبقياده المايسترو هاني فرحات وفرقته الموسيقية. بدأ المهندي حفله بأغنية شعبية جميلة بعنوان"يا طير يا خافق الريش" التي تفاعل معها الجمهور بدرجة عالية من التصفيق. ومن ثم، أهدى مهرجان الربيع أغنية "الربيع". ترك منصور المهندي المسرح والجمهور في حالة من التجاوب والحماس.

ما أن غادر المسرح حتى علت أصوات الجماهير ترحيباً بماجد المهندس الذي أطلّ بأناقة لافتة وهو يرتدي بذلة سوداء ووجوه النساء شاخصة إليه، وهو الذي عرف كيف يعزف على مشاعرهنّ من عناوين أغنياته التي تحمل الكثير من المشاعر الجياشة التي تنعكس حباً وشوقاً وفراقاً وعتاباً. فاختلطت دموع النساء تأثراً بأغنياته وأدائه الرومانسي و"هيصة" الشباب الحاضر في المسرح ليشكلا مع صوت ماجد حالة طربية عالية. بدأ ماجد بأول أغنية "كل الدول قطر" فتفاعل الجمهور معه بدرجة كبيرة، ومن ثم غنى عدداً من أغنياته التي صفق لها الجمهور كثيراً ليختم حفله بأغنية "أعلن انسحابي".



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