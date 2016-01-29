بالصور: حبيبة بوراك أوزجيفيت تخطف الأضواء في افتتاح فيلمه الجديد

افتتح النجم التركي بوراك أوزيجفيت وحبيبته النجمة التركية فخرية أفجين قبل أيام، العرض الأول الخاص لفيلمه السينمائي الجديد "أنا وأخي" بحضور شريكيه في الفيلم المغني مراد بوز، والنجمة التركية آصلي إينفر في سينما كانيون في اسطنبول.

حضر الحفل عدد كبير من المشاهير الذين استمتعوا بأحداث الفيلم وأشادوا بأداء الممثلين.

وكان من أبرز الحضور الممثل سارب ليفيند أوغلو وزوجته بيرجا أكالاي الشهيرة بسلوى، والمغني مصطفى غيجيل، والممثل الكوميدي أيسر يينيلير، وأركان كولتشاك كوستنديل أحد نجوم مسلسل (الرحمة) و(السلطانة كوسيم).

وقد رحّب نجوم الفيلم بوراك أوزجيفيت ومراد بوز وآصلي إينفر بالإعلاميين والصحافيين، وكشف بوراك بتصريحاته أن صداقته القوية بمراد بوز أسهمت في إضفاء الحميمية والمرح على أجواء تصوير الفيلم، فكان أداؤهما عفوياً وصادقاً من القلب.

وقد عرض الفيلم بعد اسطنبول في برلين وفي أمستردام بحضور النجوم الأتراك.

وقد لفتت النجمة التركية فخرية أفجين الأنظار بأناقتها حيث ارتدت فستانا أحمر فخطفت الأضواء على السجادة الحمراء وتفوقت على أناقة بطلة الفيلم آصلي إينفر.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي