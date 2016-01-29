جو رعد عن هادي شرارة: إنسان طائفي حاول استغلالي وأصالة شاهدة ولديّ تسجيلات تفضحه

بيروت_ هيام بنوت

بعد هجوم الموزع الموسيقي هادي شرارة على الفنان جو رعد في برنامج "من هون وجرّ" لبيار رباط الذي يعرض على شاشة MTV، وإثارة الإعلامي طوني خليفة لهذا الموضوع في برنامجه الجديد "وحش الشاشة"، رد جو رعد أمس بطريقة غير مباشرة على هادي شرارة دون أن يسميه بنشر تغريدتين، جاء في الاولى "إنسان بذيء ما سلم فنان من شر لسانو لو خصص هالوقت ليشتغل ماكان صار موضة قديمة عفا عليها الزمن "، أما في التغريد الثانية، فطال جو رعد الشخص المقصود بتغريدته في حياته الشخصية، حيث كتب " يا ريت لو هالموزع اللي خلصت موضتو يضل عم يركض ورا الفنانات المتزوجات ويحل عني. وبحب قلو كلمة: اللي بيتو من قزاز ما بيرمي الناس بحجارة".

في دردشة مع "سيدتي نت" سألنا جو رعد ما إذا كان المقصود بالتغريدتين هو هادي، فلم ينف ولم يؤكد واكتفى بالقول"عندما إلتقيت هادي شرارة كنت أعرف أنه سينقلب عليّ، كما فعل مع غيري، لذا قمت بتسجيل كل الأحاديث التي دارت بيننا وأحتفظ بنسخة عنها وإذا عاد وتحدث عني في الإعلام سوف أقوم بنشر كل شيء".

عن سبب إنقلاب هادي شرارة عليه، أجاب "هو طلب من أحد الموزعين أن يشتغل معه على توزيع الألبوم الجديد لإحدى الفنانات، ولكن الموزع رفض لأنه لا يريد أن يذكر إسمه على الألبوم. وبسبب حسابات شخصية بينهما كنت أنا كبش محرقة".

وأضاف جو رعد "لا أعرف لما علق هادي شرارة على تغيير إسمي، مع أن كل الفنانات والفنانات يستعملون اسما فنياً من بينهم وائل كفوري ويارا زين العمر واليسا، وسميرة توفيق والراحلة صباح. وما قاله عني يؤكد انه فنان متعصب، وأنا لا أفهم كيف أن فناناً بمثل تعصّبه يطل على إحدى المحطات الخليجية! وأنا أريد أن أسأله "إذا كنت طائفياً إلى هذا الحد لماذا تعيش من خير محطة خليجية! ".

وأضاف "كل ما قاله مسجل عندي، حتى أنه لم يترك "شرف وعرض" أحد إلا وأتى على سيرته وأنا أقول له "أنا مسجلك كل كلامك وسوف أنشره في الوقت المناسب". والأمر المضك أنه قال "جو عندو شي" وصوتي جميل من دون موسيقى، وهذا يعني أن الموسيقى هي التي شوّهت صوتي".

وعن موقفه مما قاله هادي شرارة بأنه طرده من الإستديو، ردّ جو رعد " هذا غير صحيح. هو لم يطردني بل أنا رفضت التعامل معه لانه طلب مني 28 الف دولار، مقابل أغنية كان من المفترض أن يوزعها لي. هادي شراراة كان أول من شجعني على الغناء. أنا إلتقيت به أول مرة في المطار، لكني لم أعرفه، وعندما عرفنّي على نفسه قلت له، هناك أغنية أريد أن أغنيها ولكنني خائف وأرغب باستشارتك كموسيقي. وعندما قصدته في الاستديو وغنّيت "أنا لحبيبي وحبيبي إلي" خبط على البيانو وقال" شو الصوت اللي عندك. شو هالإيقاع الصادق. نجوم الصف الأول ما عندن ايقاعك.واهتم بي وسايرني وعندما طلب الـ 28 الف دولار ورفضت شن حملته عليّ. للأسف هو يعيش على أمجاد الماضي ولا توجد له أغنية ناجحة في السوق ولا يوجد فنان سلم من لسانه.".

وتابع قائلاً "عندما طلب الـ 28 الف دولار، قلت له أنت وزعت أغنية لأصالة مقابل 8 آلاف دولار فقط، كما انك تقاضيت 12 الف دولار من نجمة ثانية، فأجابني "أنا سايرت أصالة والنجمة الثانية كانت قد وزعت ألبومها في مصر، وأنا عدت وأصلحت التوزيع"، فقلت له "هذا الكلام غير صحيح".

أما عن سبب تلميحه في تغريدته أن الموزّع يركض وراء المتزوجات، أجاب جو رعد" هوبيعرف حالو وبيعرف شو مخبرني. زوجته تعرف كل شيء وهما وصلا إلى الطلاق بسبب غيرتها من أشهر نجمة لبنانية".