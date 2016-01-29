بالتفاصيل: كواليس مصالحة هيفاء وهبي وإليسا وهذه الأغنية بطلة السهرة

أشار مصدر خاص لـ"سيدتي نت"، أن الفنانتين هيفاء وهبي وإليسا، وكل الفريق اللبناني المتواجد حالياً في باريس لمتابعة فعاليات "أسبوع الموضة"، سيعود إلى بيروت يوم الأحد المقبل.

وعن خفايا مصالحة هيفاء وهبي وإليسا، قال المصدر نفسه "خلال حفل العشاء الذي أقامه المصمم ايلي صعب، وأثناء أداء إليسا لإحدى أغنياتها، توجّه خبير التجميل بسام فتوح إلى "DJ" وطلب منه أن يضع أغنية "أوبا أوبا" للفنانة هيفاء وهبي، لأنه يعرف أنّ إليسا تحبها، ولانه كان مقرراً أن تغنيها هيفاء خلال حفل العشاء. وعندما نفّذ الـ "DJ" طلب بسام فتوح، فرحت إليسا كثيراً و"هيّصت" فاستغل بسام الفرصة، وشد بيدهما وقرّبهما من بعض، فما كانت من هيفاء وإليسا إلا أن تعانقتا، وغنتا معاً ورقصتا على أنغام "أوبا أوبا".

وعمّا إذا كان قد تمّ تحضير إليسا وهيفاء للمصالحة، أكد المصدر "على الإطلاق. كل شيء حصل صدفة والمصالحة ولدت في لحظتها".

وعن توقعاته للمصالحة الثانية بين إليسا وهيفاء وهبي، خصوصاً وأنها أتت بعد مصالحة أولى حصلت بينهما بمباركة بسام فتوح أيضاً ولكنها لم تسفر عن إعادة المياه إلى مجاريها بين الفنانتين، أجاب المصدر" بسام قام بما شعر أنه مطلوب منه. علاقة هيفاء وإليسا خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي كانت هادئة، وحتى الصحافة تكتب عنهما بشكل إيجابي، وهذا الأمر هو الذي شجع بسام على القيام بهذه المبادرة والطلب من الـ "DJ" أن يضع أغنية "أوبا أوبا"، لأنه يعرف انها محبوبة من إليسا وهيفاء وهبي على حدٍّ سواء".

ولأنه بدا لافتاً أن كلتي الفنانتين تحفظان أغنيات بعضهما، علق المصدر ممازحاً "حافظين أغاني بعض أكثر من بعض".

إلى ذلك نفى المصدر أن يكون للمصمم إيلي صعب دور في المصالحة بين الفنانتين، مشيراً إلى أن السهرة استمرت حتى الثالثة فجراً، وكانت هيفاء وإليسا معاً معظم الوقت.

ولأن معرفة بسام فتوح بإعجاب إليسا بأغنية "أوبا أوبا"، يعني أنه كان يتم التطرق في أحاديثهما إلى سيرة هيفاء وهبي، أجاب المصدر" نعم. إليسا كانت تبدي رأيها بصراحة بأي أغنية تعجبها، لأي فنان كان"، وتابع " حتى هيفاء أشارت أكثر من مرة أنها تحب أغنيات إليسا. كلاهما كانتا موضوعيتين فنياً، وكل واحدة منهما كانت تعبر عن رأيها بأعمال الاخرى بشكل موضوعي".

كما أكدّ المصدر"إليسا وهيفاء تتميزان بطيبة القلب، وكل الخلافات التي حصلت بينهما في السابق "ماتت وإنتهت". وتابع "في الماضي كانت هيفاء وإليسا تتعاملان مع "روتانا" وكان هناك نوع من المزاحمة الفنية بينهما، بينما اليوم كل شيء تغيّر وكل فنانة ذهبت في طريقها، واحتلت موقعاً خاصاً بها على الساحة الفنية، دون أن تؤثر إحداهما على الأخرى. وضع إليسا وهيفاء تغيّر كثيراً ولم يعد كما كان عليه في بداية مشوارهما الفني".

وعن معلوماته عن المصالحة التي تمّت بين إليسا ونجوى كرم، وما إذا كانت قد تطوّرت إلى مرحلة أكثر تقدّماً، ردّ المصدر "كلاهما لا تلتقيان. المناسبات الإجتماعية التي تجمع بين إليسا وهيفاء أكثر من تلك التي تجمع بين إليسا ونجوى كرم، وهذا أمر معروف، وعادة لم تكن هيفاء وإليسا، تتبادلان الحديث خلال لقائهما ولكن يبدو أن أوبا أوبا" كانت بطلة السهرة".

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