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الشوط الثاني- مصر 2-0 ليبيا.. باسم مرسي يضاعف النتيجة وضربة جزاء ضائعة

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الشوط الثاني- مصر 2-0 ليبيا.. باسم مرسي يضاعف النتيجة وضربة جزاء ضائعة الشوط الثاني- مصر 2-0 ليبيا.. باسم مرسي يضاعف النتيجة وضربة جزاء ضائعة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر الودية أمام ليبيا.

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ويواجه المصري منتخب ليبيا ضمن استعدادات المنتخب لمواجهتي نيجيريا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

** أحمد حجازي يغادر اللقاء ويدخل بدلا منه محمد مجدي

** ضربة جزاء لمنتخب مصر يضيعها مؤمن زكريا بعدما سددها في القائم الأيسر

** باسم مرسي يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 75

** التغيير الخامس لمصر بدخول كريم ممدوح بدلا من كهربا

** خروج كلا من عبد الله السعيد ومروان محسن ودخول صلاح سليمان وباسم مرسي

** خروج كلا من أيمن حفني وصبري رحيل ونزول أحمد مجدي ومحمد ناصف

** انطلاق الشوط الثاني

** مصر 1 ليبيا 0

** علي جبر والهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 31.

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** استئناف المباراة.

** أزمة غاز مسيل للدموع تتسبب في إيقاف المباراة.

** مرور 10 دقائق من المباراة. مصر0-0 ليبيا

** هدف ملغي من أقدام مؤمن زكريا.

** انطلاق المباراة

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فيديو اليوم السابع

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