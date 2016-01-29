الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مسجد الاحساء

أدانت الإمارات العربية المتحدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا في محافظة الإحساء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ظهر اليوم .

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها مع المملكة ضد كل عمل إرهابي يستهدف أمنها واستقرارها .

وأعربت الوزارة في بيانها عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة المملكة العربية السعودية ولأسر الشهداء متمنية الشفاء العاجل للمصابين .

وجددت دولة الإمارات موقفها الثابت بضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لاجتثاث آفة الإرهاب التي تتناقض مع كل القيم الأخلاقية والإنسانية .