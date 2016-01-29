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الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مسجد الاحساء

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الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مسجد الاحساء الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مسجد الاحساء

أدانت الإمارات العربية المتحدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا في محافظة الإحساء بالمملكة العربية الشقيقة ظهر اليوم .

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها مع المملكة ضد كل عمل إرهابي يستهدف أمنها واستقرارها .

 وأعربت الوزارة في بيانها عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة المملكة العربية السعودية ولأسر الشهداء  متمنية الشفاء العاجل للمصابين .

وجددت دولة الإمارات موقفها الثابت بضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لاجتثاث آفة الإرهاب التي تتناقض مع كل القيم الأخلاقية والإنسانية  .

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