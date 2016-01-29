وفاة العقل المدبر لعصابة «سرقة القرن» في إسبانيا

توفي آخر المشاركين الأحياء في “سرقة القرن” دوغلاس غوردون غودي، البالغ من العمر 86 عامًا، في إسبانيا.

و المجرم المعروف “غودي” هو العقل المدبر للعصابة التي هاجمت عام 1963 قطارا يحمل على متنه من مدينة غلازغو إلى لندن عملات قديمة لذلك الوقت، واستطاعت العصابة نهب مبلغ بقيمة 2،6 مليون يورو منه ما يعادل اليوم 46 مليون يورو.

وقد تم بعدها إلقاء القبض على جميع أعضاء العصابة إلا أنه لم يتم العثور مع ذلك على الجزء الأكبر من المال.

وبالعودة إلى غودي فقد قبع في السجن 11 عاما من أصل 30 عاما حٌكم عليه، وبعد الإفراج المبكر عنه انتقل إلى مدينة موخاكار الإسبانية نهائيا حيث أدار حتى آخر أيامه باره الخاص.