كرة يد - نجم تونس وبرشلونة لـ في الجول: لا نخاف الجمهور المصري..نريد اللقب

أكد وائل جلوز لاعب منتخب تونس وبرشلونة لكرة اليد أن فريقه لا يخاف الجماهير المصرية ولا أي جماهير.

منتخب تونس ضمن تأهله إلى كأس العالم فرنسا 2017 بعدما فاز على الجزائر في نصف نهائي أمم إفريقيا ليتأهل إلى النهائي في انتظار الفائز من مواجهة مصر وأنجولا.

وقال وائل جلوز لـFilGoal.com عن فوز تونس أمام الجزائر: "قدمنا مباراة جيدة جدا أمام الجزائر خاصة في الدفاع".

وأضاف"استحقينا الفوز على الجزائر بفارق كبير لأننا حضرنا جيدا للمباراة. والآن كل تركيزنا على النهائي".

وعن مواجهة النهائي قال لاعب برشلونة لـFilGoal.com "لا يفرق من سنواجه في النهائي. مصر أم أنجولا. هدفنا واحد".

وتابع "لا نخاف الجمهور المصري ولا أي جمهور. نحن هنا من أجل التتويج باللقب. ولن يؤثر علينا أي جماهير".