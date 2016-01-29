أخبار عاجلة

وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري -
دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
الأزهر: الامتحانات التجريبية لـ"البوكليت" إجبارية لطلاب الثانوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أمن السويس يضبط 7 آلاف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء

Google+ Print
أمن السويس يضبط 7 آلاف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء أمن السويس يضبط 7 آلاف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء
تمكن ضباط مباحث بالسويس اليوم الجمعة، من ضبط موظف بمحطة وقود بالسويس قبل تهريب 7 آلاف لتر سولار مدعم وبيعها فى السوق السوداء.

كان اللواء مجدى عبدالعال مدير أمن السويس، تلقى اخطارا من مباحث التموين بالسويس بأنها قامت بمراجعة سجلات خروج ودخول السولار بأحد محطات الوقود ، حيث تم أكتشاف تهريب 7 الأف لتر سولار مدعم.

وألقت مباحث تموين السويس القبض على الموظف المتهم بالتهريب ويدعى " محمد .ش " الذى قام بتهريب السولار المدعم لبيعة فى السوق السوداء.

جارى تحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة لتولى التحقيقات ، حيث تم التحفظ على المضبوطات والسجلات الخاصة بالواقعة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر