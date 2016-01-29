أمن السويس يضبط 7 آلاف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء

تمكن ضباط مباحث التموين بالسويس اليوم الجمعة، من ضبط موظف بمحطة وقود بالسويس قبل تهريب 7 آلاف لتر سولار مدعم وبيعها فى السوق السوداء.

كان اللواء مجدى عبدالعال مدير أمن السويس، تلقى اخطارا من مباحث التموين بالسويس بأنها قامت بمراجعة سجلات خروج ودخول السولار بأحد محطات الوقود ، حيث تم أكتشاف تهريب 7 الأف لتر سولار مدعم.

وألقت مباحث تموين السويس القبض على الموظف المتهم بالتهريب ويدعى " محمد .ش " الذى قام بتهريب السولار المدعم لبيعة فى السوق السوداء.

جارى تحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة لتولى التحقيقات ، حيث تم التحفظ على المضبوطات والسجلات الخاصة بالواقعة.

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