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تغير لون الحلمة ونزول إفرازات مدممة.. أبرز علامات الإصابة بسرطان الثدى

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تغير لون الحلمة ونزول إفرازات مدممة.. أبرز علامات الإصابة بسرطان الثدى تغير لون الحلمة ونزول إفرازات مدممة.. أبرز علامات الإصابة بسرطان الثدى
سرطان الثدى مرض يصيب السيدات، وظهور بعض الأعراض تعطى مؤشرا على الإصابة به.

سرطان الثدى


>وتقول الدكتورة نجلاء عبد الرازق، أستاذ الأشعة التداخلية ومدير البرنامج القومى لصحة المرأة، إن سرطان الثدى عبارة عن نمو خلايا سرطانية تنتشر فى الأنسجة الداخلية للثديين وتترك علامات معينه فى الثديين.

أهم علامات الإصابة بسرطان الثدى


>وأوضحت مديرة البرنامج القومى لصحة المرأة وجود بعض العلامات التى تظهر على الثديين وتعطى مؤشر لإصابة المرأة بسرطان الثدى أهمها:
>• ظهور كتل بالأنسجة الداخلية للثدى.
>• نزول إفرازات مدممة من الحلمة.
>• احمرار لون حلمة الثدى.
>• تورم عام فى الثدى.
>• تقرح فى الأنسجة الداخلية لحلمة الثدى.

نصائح ضرورية


>وتنصح الدكتورة نجلاء عبد الرازق المرأة فى حال ملاحظتها ظهور أى من الأعراض السابق ذكرها على الثديين بالتوجه إلى الطبيب، وإجراء اشعة الماموجرام للاطمئنان على حالتها.

وأكدت د. نجلاء أهمية الكشف المكبر والذاتى فى اكتشاف سرطان الثدى، موضحة: كلما اكتشف سرطان الثدى مبكرا زادت نسبة الشفاء منه.

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مصر 365