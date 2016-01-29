تغير لون الحلمة ونزول إفرازات مدممة.. أبرز علامات الإصابة بسرطان الثدى

سرطان الثدى

أهم علامات الإصابة بسرطان الثدى

نصائح ضرورية

سرطان الثدى مرض يصيب السيدات، وظهور بعض الأعراض تعطى مؤشرا على الإصابة به.>وتقول الدكتورة نجلاء عبد الرازق، أستاذ الأشعة التداخلية ومدير البرنامج القومى لصحة المرأة، إن سرطان الثدى عبارة عن نمو خلايا سرطانية تنتشر فى الأنسجة الداخلية للثديين وتترك علامات معينه فى الثديين.>وأوضحت مديرة البرنامج القومى لصحة المرأة وجود بعض العلامات التى تظهر على الثديين وتعطى مؤشر لإصابة المرأة بسرطان الثدى أهمها:>• ظهور كتل بالأنسجة الداخلية للثدى.>• نزول إفرازات مدممة من الحلمة.>• احمرار لون حلمة الثدى.>• تورم عام فى الثدى.>• تقرح فى الأنسجة الداخلية لحلمة الثدى.>وتنصح الدكتورة نجلاء عبد الرازق المرأة فى حال ملاحظتها ظهور أى من الأعراض السابق ذكرها على الثديين بالتوجه إلى الطبيب، وإجراء اشعة الماموجرام للاطمئنان على حالتها.

وأكدت د. نجلاء أهمية الكشف المكبر والذاتى فى اكتشاف سرطان الثدى، موضحة: كلما اكتشف سرطان الثدى مبكرا زادت نسبة الشفاء منه.