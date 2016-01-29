وصفة طبيعية مذهلة لتبييض الأسنان فى دقيقة واحدة

كثير من الأشخاص يعانون من تغيير لون الأسنان بسبب تناول الشاى والقهوة والمشروبات الغازية، والسجائر والحلويات والمضادات الحيوية، ويحاول الجميع دائما ايجاد العلاج الطبيعى لتبييض الأسنان.فى السياق، كشف الموقع لطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية عن وصفة مذهلة لتبييض الأسنان فى المنزل تغنينا عن الذهاب لطبيب الأسنان، وتشمل:>• مكونات وصفة تبييض الأسنان>1. ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم>2. ثمرة من الليمون>3. ¼ كوب ماء

• طريقة التحضير:

>يتم تحضير عجينة من هذه المكونات واستخدامها مرة واحدة فى الأسبوع.

>• تحذير:

>لا يتم استخدام هذه الوصفة لأكثر من مرتين فى الاسبوع لأنها قد تؤدى إلى إضعاف مينا الأسنان.