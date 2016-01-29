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وزير الرى: «السيسى» سيلتقى برئيس وزراء اثيوبيا خلال زيارته الحالية إلى أديس ابابا

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وزير الرى: «السيسى» سيلتقى برئيس وزراء اثيوبيا خلال زيارته الحالية إلى أديس ابابا وزير الرى: «السيسى» سيلتقى برئيس وزراء اثيوبيا خلال زيارته الحالية إلى أديس ابابا

أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الرى والموارد المائية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى التقى رئيس وزراء اثيوبيا حوالى 6 مرات خلال عام.

وأضاف مغازى،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي تامر أمين، أنه من المقرر أن يلتقى الرئيس السيسى رئيس وزراء اثيوبيا خلال زيارته الحالية إلى أديس ابابا، مؤكدا أن العرض الفنى المشترك من مكتبى سد النهضة لتنفيذ الدراسات وصل قبل الموعد الرسمى للاستلام.

وأوضح مغازى، أن واثيوبيا والسودان تتقاسم مصاريف واتعاب المكاتب الاستشارية المختصة بدراسات سد النهضة، موضحا أن اتفاقية إعلان المبادئ تلزم الدول الثلاث بالالتزام بنتائج المكاتب الاستشارية.

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