مصرع أسرة بأكملها بعد وجبة كبدة «مسممة» بالمنوفية

لقى 4 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم ونقل الناجى الوحيد لقسم السموم فى حالة خطرة ،اليوم ، الجمعة بالمنطقة الاولى بمدينة السادات بمحافظة المنوفية نتيجة تناولهم وجبة عشاء مسممة.

وقالت الدكتورة هناء سرور أن طوارىء مديرية الشئون الصحية تلقت بلاغ بوصول علاء رضا الضوى 17 سنة مقيم بالمنطقة الاولى ابنى بيتك بمدينة السادات مصاب بتسمم حاد وحالته خطيرة وتم نقله لقسم السموم بمستشفى جامعة المنوفية ووفاة كل من رضا محمد الضوى 46 سنة ونجليه محمد 8 سنوات وسيف 5 سنوات ووالدتهما جيهان عبد الله جعفر 42 سنة.

وقالت سرور أن المعاينة الأولية أكدت تناولهم وجبة كبدة مسممة وجارى إستخراج عينات من قيىء المتوفين والاطعمة والمياه بمنزلهم لتحليها وبيان سبب الوفاة .