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غدا.. وزير الشباب يكرم لاعب الداخلة الحاصل على ميدالية الأولمبياد فى التنس

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غدا.. وزير الشباب يكرم لاعب الداخلة الحاصل على ميدالية الأولمبياد فى التنس غدا.. وزير الشباب يكرم لاعب الداخلة الحاصل على ميدالية الأولمبياد فى التنس
قال الكابتن يحيى دياب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادى الجديد فى تصريح خاص لــ "اليوم السابع"، إن المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة سوف يكرم اللاعب محمد أحمد حمودة الفائز بالمركز الأول بأولمبياد لوس أنجلوس لذوى الاحتياجات الخاصة خلال شهر أغسطس الماضى، غدا السبت بمقر مكتبه بديوان عام الوزارة بحضور اللواء محمود عشماوى محافظ الأقليم.

وأضاف دياب أن محافظ الوادى الجديد كرم اللاعب ومنحه درع المحافظة وشهادة تقدير منذ عدة أيام بمقر ديوان عام المحافظة تقديرا لما حققه من تميز فى المنافسات الرياضية العالمية.
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