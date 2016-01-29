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تقرير - أديداس ستجدد التعاقد مع ريال مدريد مقابل 1.4 مليار يورو

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تقرير - أديداس ستجدد التعاقد مع ريال مدريد مقابل 1.4 مليار يورو تقرير - أديداس ستجدد التعاقد مع ريال مدريد مقابل 1.4 مليار يورو

كشفت صحيفة "ماركا" عن عقد مجنون بصدد ريال مدريد إبرامه مع شركة "أديداس" للملابس الرياضية.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد سيجدد العقد مع شركة "أديداس" مقابل 1.4 مليار يورو حتى عام 2026.

العقد الجديد سيحصل ريال مدريد بموجبه على 140 مليون يورو سنويا، وهو الرقم الأضخم في تاريخ رعاية قمصان الفرق الكروية على مر التاريخ.

ريال مدريد يرتدي قمصان من تصميمات "أديداس" منذ عام 1980، وتخلل تلك الفترة، دخول شركات أخرى لتصميم القميص في الفترة من 1985 وحتى 1998، قبل أن تعود "أديداس" لتصميم قميص ريال مدريد مرة أخرى منذ ذلك الحين وحتى الأن.

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