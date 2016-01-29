أخبار عاجلة

وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري -
دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
الأزهر: الامتحانات التجريبية لـ"البوكليت" إجبارية لطلاب الثانوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميدو عن مواجهة الإسماعيلي: تشرفت بتدريبهم.. حافظهم وأحاول حل أزمة محددة

Google+ Print
ميدو عن مواجهة الإسماعيلي: تشرفت بتدريبهم.. حافظهم وأحاول حل أزمة محددة ميدو عن مواجهة الإسماعيلي: تشرفت بتدريبهم.. حافظهم وأحاول حل أزمة محددة

يواجه عماد النحاس المدير الفني لأسوان عقبات من نوع خاص في مشواره نحو إنقاذ الفريق من شبح الهبوط من الدوري الممتاز.

وقال النحاس:"نحاول استغلال ميزة اللعب على ملعبنا، وبالفعل حققنا 4 انتصارات، و3 تعادلات أمام غزل المحلة وسموحة والزمالك، وخسارة وحيدة أمام المقاصة".

وأضاف عبر قناة (الحياة 2):"ولكن الفريق يعاني من قلة الإمكانيات لدرجة أنني اضطر لعمل استشفاء للاعبين في بانيو، بينما تملك أندية أخرى جاكوزي وساونا ومغطس".

وتابع"الاستشفاء علم مهم للغاية في علم كرة القدم، وهي الوسيلة لتجهيز اللاعبين لضغط مباريات الدوري باللعب كل 3 أيام".

وأشار النحاس إلى أن أسوان يعاني أيضًا من اللعب خارج ملعبه، بسبب اضطراره للسفر بالطائرة مرة كل أسبوع مما يؤثر على اللاعبين.

وأشاد المدير الفني بإصرار لاعبيه، مؤكدًا أنهم تجاوزوا 90% من الصعوبات وقلة الإمكانيات المادية لتحقيق الهدف الأهم بالبقاء في الدوري الممتاز.

وجمع أسوان 17 نقطة من 15 مباراة، ويحتل المركز 14 بجدول الدوري متساويًا مع وادي دجلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري

كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة

بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة

بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة

مصر تدين حادث الدهس في ستوكهولم

مصر تدين حادث الدهس في ستوكهولم