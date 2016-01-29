قرعة كأس ملك إسبانيا - برشلونة يصطدم بفالنسيا.. وإشبيلية مع سيلتا فيجو

(إفي): أسفرت قرعة الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم اليوم الجمعة عن مواجهتين قويتين ستجمع الأولى بين برشلونة، حامل اللقب، وفالنسيا، في الوقت الذي سيواجه فيه إشبيلية سلتا فيجو في الصدام الآخر.

ويخوض البلاوجرانا الدور نصف النهائي السادس على التوالي في البطولة التي تأهل للدور النهائي بها أربع مرات خلال آخر خمس سنوات، استطاع خلالها مواصلة انفراده بالرقم القياسي في الفوز بها (27 مرة).

وتأهل برشلونة، حامل اللقب، لهذا الدور على حساب أثلتيك بلباو بمجموع اللقاءين (5-2)، وهو الفريق الذي استطاع الفريق الكتالوني الفوز عليه في نهائي النسخة الأخيرة، قبل أن يخسر أمامه لقب كأس السوبر الإسباني مطلع الموسم الجاري.

وحجز فالنسيا مقعده في الدور ذاته، بعدما تخطى عقبة لاس بالماس بمجموع المباراتين (2-1)، بعد أربع سنوات عندما خرج أمام نفس المنافس، برشلونة، موسم (2011-2012) بمجموع اللقاءين (1-3).

ويأمل فريق "الخفافيش" في بلوغ الدور النهائي الذي لم يتأهل له منذ موسم (2007-2008) عندما حصد اللقب على حساب خيتافي بنتيجة (3-1)، مستفيدا من خوض مباراة العودة أمام جماهيره على ملعب "المستايا".

وفي الصدام الآخر، سيواجه إشبيلية سلتا فيجو، حيث ستقام مباراة الذهاب على ملعب (رامون سانشيز بيزخوان) معقل إشبيلية، بينما ستقام مباراة الحسم على ملعب (بالايدوس).

وتأهل إشبيلية لهذا الدور على حساب مفاجأة الكأس هذا الموسم، ميرانديس، أحد أندية الدرجة الثانية، في إجمالي النتيجة (5-0)، حيث لم يسبق للفريق الأندلسي التأهل لقبل النهائي منذ موسم (2012-2013) عندما سقط أمام أتليتكو مدريد، الذي كان يشرف على تدريبه مدرب إشبيلية الحالي أوناي إيمري، بمجموع المباراتين (3-4)، قبل أن يواصل الأتلتي مشواره ويتغلب في النهائي على حساب الغريم الميرينجي بهدفين لواحد.

ومن أجل التأهل للدور النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2009-2010 والفوز باللقب للمرة السابعة في تاريخه، يتوجب على الفريق الأندلسي أن يتخطي عقبة سلتا فيجو، الذي تأهل للدور قبل النهائي بإقصاء أحد مرشحي اللقب، أتلتيكو مدريد في إجمالي المواجهتين بنتيجة (3-2).

ويأمل "السيليتي" أن يتجنب الحظ العثر الذي لازمه في مغامرته السابقة منذ 15 عاما عندما تأهل للدور النهائي موسم (2000-2001) وخسر اللقب أمام ريال ساراجوسا بنتيجة (1-3).

ومن المقرر أن تقام مباراتا الذهاب يوم الثالث من فبراير المقبل، بينما ستقام مواجهتا الإياب يوم 10 من الشهر ذاته، في الوقت الذي تحدد فيه يوم 21 مايو المقبل موعدا للمباراة النهائية دون تحديد هوية الملعب الذي سيستضيفها.