هبوط اضطراري لطائرة سعودية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكب

اضطر قائد رحلة الخطوط السعودية رقم 304 والمتجهة إلى جدة، ، للهبوط اضطراريا بمطار القاهرة لانقاذ حياة راكب مصري اصيب بوعكة صحية بعد اقلاع الطائرة بدقائق من المطار .

وصرح الدكتور مدحت قنديل، مدير عام الحجر الصحي بمطار القاهرة، ان برج المراقبة تلقي إشارة من قائد الرحلة 304 بالعودة مرة اخري لمطار القاهرة بسبب إصابة أحد الركاب بوعكة صحية .

وأضاف مدير عام الحجر الصحي، آت علي الفور توجه طبيب الحجر الصحي للطائرة، وتم إجراء الإسعافات الأولية له وتم نقلة الي المستشفى، وعادت الطائرة للإقلاع بدون الراكب مرة اخري متجهة الي مدينة جدة .