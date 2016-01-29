ضبط 19 قطعة حشيش بحوزة يمنى فى شرم الشيخ

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول شرم الشيخ من ضبط 19 قطعة حشيش بحوزة يمنى الجنسية بمنطقة الهضبة بشرم الشيخ، دائرة القسم، اليوم الجمعة.

وردت معلومات إلى رئيس مباحث قسم شرطة أول شرم الشيخ بقيام المدعو "وليد.م.س" يمنى الجنسية 32 سنة "حلاق" مقيم بهضبة أم السيد بشرم الشيخ، بالاتجار فى المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش ويتخذ من منطقة الهضبة دائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبعرض تلك المعلومات على العميد فاروق أحمد القرن مدير البحث الجنائى وجه بتجهيز مأمورية لسرعة ضبط المتحرى عنه، وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم القبض على المتهم وبحوزته 19 قطعة حشيش يزنوا 530 جراما ومبلغ مالى 100 جنيه، تم تحرير محضر بالواقعة رقم 414 جنايات شرم الشيخ، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية لعرضه على النيابة.