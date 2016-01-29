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هبوط اضطرارى لطائرة سعودية بمطار القاهرة لإنقاذ راكب أصيب بوعكة صحية

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هبوط اضطرارى لطائرة سعودية بمطار القاهرة لإنقاذ راكب أصيب بوعكة صحية هبوط اضطرارى لطائرة سعودية بمطار القاهرة لإنقاذ راكب أصيب بوعكة صحية
اضطر قائد رحلة الخطوط المتجهة إلى جدة، للهبوط اضطراريًا بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكب مصرى أصيب بوعكة صحية بعد إقلاع الطائرة بدقائق من المطار.

وصرح الدكتور مدحت قنديل، مدير عام الحجر الصحى بمطار القاهرة، أن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد الرحلة 304 بالعودة مرة آخرى لمطار القاهرة بسبب إصابة أحد الركاب بوعكة صحية.

وأضاف مدير عام الحجر الصحى، أن طبيب الحجر الصحى توجه على الفور للطائرة، وتم إجراء الإسعافات الأولية للراكب، ونقله إلى المستشفى، وعادت الطائرة للإقلاع بدون الراكب مرة أخرى متجهة إلى مدينة جدة.

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مصر 365

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