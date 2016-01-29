صور | المنوفية تشيع جثمان شهيد انفجار مدرعة العريش

شيع المئات من أهالي قرية أبو مشهور التابعة لمركز ومدينة بركة السبع ،جثمان الشهيد النقيب أبو اليزيد إبراهيم أبو اليزيد من قوات أمن شمال سيناء والذي استشهد أمس إثر حادث إنفجار مدرعة بمنطقة سوق السمك بالعريش .

حيث انطلقت الجنازة العسكرية من مسجد ” سيدي علي ” بعد أداء صلاة الجمعة و صلاة الجنازة علي جثمان الشهيد ، وذلك بحضور اللواء محمد الشيخ السكرتير العام لمحافظة المنوفية واللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية واللواء محمد الشرقاوي مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا و اللواء هشام فاروق مفتش الداخلية بالمنوفية ولفيف من القيادت الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة .

وأكد أهالي القرية أن الشهيد كان حسن الخلق وطيب السمعة بين الناس وكان دائما يسعي إلي أعمال الخير وانه مثال للقدوة الحسنة لإهالي القرية مؤكدين أن الشهيد متزوج ولديه 3 أولاد ابراهيم ( 26 سنة ) ، إسماعيل ( 14 سنة ) و محمد ( 7 سنوات ) .

ردد الأهالي هتافات مناهضة للإرهاب ومنها ” لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله ” ، ” يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح ” ، ” بالروح بالدم نفديك يا شهيد ” ، ” الشعب يريد إعدام الإخوان ” ، ” لا إله إلا الله الإرهاب عدو الله ” .

ومن جانبه أكد الشيخ علي أن المصريين لن ينسوا دماء شهدائهم الأبرار التي تضيئ لمصرنا الغالية الطريق نحو مستقبل أمن ، مؤكدا أن تضحيات شهداء الواجب من أبطال الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة جاءت لتعلي كلمة الحق ، مشيرا إلي أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها لن يهدأ لها بال حتي تقتص من قتلة الشهداء وتجتث جذور الأرهاب من كل ربوع مصر .