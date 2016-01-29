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إطلاق اسم الشهيد المجند «شعيب أحمد» علي مدرسة في الأقصر‎

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إطلاق اسم الشهيد المجند «شعيب أحمد» علي مدرسة في الأقصر‎ إطلاق اسم الشهيد المجند «شعيب أحمد» علي مدرسة في الأقصر‎

أرشيفية

وافق محمد بدر محافظ الأقصر علي طلب أهالي قرية حاجر المريس بإطلاق اسم الشهيد المجند شعيب أحمد محمد الذي استشهد في مواجهات مع الإرهابيين في سيناء علي مدرسة القرية الإعدادية تكريما وتخليدا لذكراه.

كان الآلاف من أهالي قرية المريس والقري المجاورة غرب محافظة الأقصر قد شيعوا الأربعاء الماضي جثمان الشهيد المجند شعيب أحمد محمد محمود ابن قرية المريس الذي استشهد أثناء تواجده بالقرب من كمين الماسورة في جنوب مدينة رفح.

ووري جثمان الفقيد الثري بمدافن العائلة بقرية حاجر المريس غرب الأقصر بعد أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد القرية عقب صلاة الظهر، وشارك في تشييع الجثمان محافظ الأقصر محمد بدر ومدير الأمن اللواء عصام الحملي وقيادات المنطقة العسكرية.

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