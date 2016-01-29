بالفيديو: خلطة سحرية لـ تبييض أصابع اليد

يعتبر الاهتمام بالبشرة من الأساسيات اليومية للمرأة العربية. ولكن العناية بالبشرة لا يقتصر على منطقة الوجه فحسب، وإنما عليك الاعتناء بيديك، لما لهما من تأثير على جاذبيتك، إذ أن صحة اليدين وجمالهما تجعلك تبدين أصغر في السن.

إذا كنت تعانين من وجود بقع سوداء عند عظام الأصابع في اليدين أو الرجلين، أو حتى تشققات في هذه المنطقة،تابعي معنا هذه الخلطة الطبيعية، التي تساعدك للتخلص من هذه المشكلة بسرعة.

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المكوّنات:

-ملعقة صغيرة من العسل: الغني بالفيتامينات المغذية للبشرة.

-حبوب الشوفان: التي تعمل كمقشر طبيعي للبشرة.

-ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض، للتبييض.

-ملعقة صغيرة من زيت الزيتون للترطيب.



اخلطي المكونات ، ثم ضعي المزيج على يديك لمدة 10 دقائق، بعدها اغسلي يديك بالماء ورطّبي يديك بكريم اليدين المناسب لنوع بشرتك.

إليك بالفيديو خطوات تطبيق أسرع خلطة طبيعية لتبييض الأصابع:

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