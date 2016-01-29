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ميدو عن مواجهة الإسماعيلي: تشرفت بتدريبهم.. حافظهم وأحاول حل أزمة محددة

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ميدو عن مواجهة الإسماعيلي: تشرفت بتدريبهم.. حافظهم وأحاول حل أزمة محددة ميدو عن مواجهة الإسماعيلي: تشرفت بتدريبهم.. حافظهم وأحاول حل أزمة محددة

"تشرفت بالفترة التي قضتها في الإسماعيلي".. هكذا بدأ أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الزمالك حديثه عن المواجهة المرتقبة ضد الإسماعيلي.

الزمالك يستعد لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء في لقاء مؤجل من الجولة السادسة بالدوري المصري.

ميدو يستعد لظهوره الأول ضد الفريق التي تولى تدريبه سابقا، نادي الإسماعيلي.

وعن مواجه الإسماعيلي قال ميدو: "أحترم جماهير الإسماعيلي وأتشرف بالفترة التي قضتها هناك".

وأضاف في تصريحات عقب مواجهة إنبي وديا "حافظ الإسماعيلي عن ظهر قلب. وجاهزون للمواجهة".

وتابع "أضعنا العديد من الفرص أمام سموحة. وأتمنى تعويض سوء التوفيق أمام الإسماعيلي".

وأردف "أحاول معالجة هذا الأمر. حل أزمة إهدار الفرص من خلال التدريبات".

وعن تولي خالد قماش مسؤولية تدريب الإسماعيلي قال ميدو: "سعيد للغاية بتولي القماش مهمة تدريب الدراويش".

وأتم "سيكون إضافة كبيرة للفريق".

وخسر الزمالك وديا أمام إنبي بهدفين مقابل لاشيء يوم الجمعة في إطار استعدادات الفريق لمواجهة الإسماعيلي.

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