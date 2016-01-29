3542 سائحا يزورون معبد حتشبسوت ومعابد الكرنك فى محافظة الأقصر

استقبل معبد الملكة حتشبسوت بالأقصر 1142 زائراً من جنسيات مختلفة، أمس الخميس، وجاء فى المقدمة السياح الصينيون، وذلك في مشهد جديد لتوافد السائحين بالأقصر للبر الغربى.

وتدفق مئات السياح على زيارة معبد حتشبسوت الذى يعرف أيضا بمعبد الدير البحرى، وذلك بعد أن خلى المعبد من السياح فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، وهو المشهد الذى ظل حاضراً حتى وقت قريب، وذلك حسبما صرح الدكتور مصطفى وزيرى مدير عام آثار الأقصر.

وأضاف الدكتور مصطفي وزيرى لـ"اليوم السابع"، أن مدينة الأقصر قد شهدت حالة من الحراك السياحى الجيد للغاية، حيث بلغ زوار معابد الكرنك قرابة 2500 زائر، واستقبل مطار الأقصر الدولى 700 سائح قادمين لزيارة آثار المدينة من ألمانيا وبريطانيا.