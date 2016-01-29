القبض على خارجين عن القانون وهاربين من أحكام فى حملات أمنية بالإسكندرية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، برئاسة المقدم وائل الحيوى، من ضبط "محمد.ر" 25 سنة عاطل مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى القضية جنايات القسم "مخدرات" غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات، بحوزته 20 لفافة لمخدر الهيروين تزن حوالى 20 جرام، ومبلغ مالى 50 جنيهاً، وهاتف محمول.

وأقر المتهم بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر جنايات القسم، وجارى العرض على النيابة.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة أول الرمل، من ضبط كل من "أشرف. م" 39 سنة بدون عمل مقيم دائرة قسم أول المنتزه المحكوم عليه فى 100 حكم جزئى ومستأنف فى قضايا "مبانى - سرقه مياه"، بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 10 سنوات، و"مصطفى.م" 51 سنة بدون عمل مقيم دائرة قسم شرطة كرموز المحكوم عليه فى 60 حكم جزئى ومستأنف فى قضايا "مبانى" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 25 سنة، وجارى التنفيذ عليهما.