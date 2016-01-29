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ربة منزل تستأجر 5 بلطجية لقتل عشيقها بسبب إيصالات أمانة بالخليفة

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ربة منزل تستأجر 5 بلطجية لقتل عشيقها بسبب إيصالات أمانة بالخليفة ربة منزل تستأجر 5 بلطجية لقتل عشيقها بسبب إيصالات أمانة بالخليفة
أنهت ربة منزل حياة عامل بمساعدة 5 بلطجية بشقته، بمنطقة الإمام الشافعى بالخليفة، وذلك بسبب خلافات مالية بينهم، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامه للتحقيق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالاشتراك مع ضباط قسم الخليفة من كشف غموض مقتل "متولى.إ" 28 سنة عامل، بمنطقة الإمام الشافعى، وتبين من التحريات الأولية أن المجنى عليه تجمعه علاقة غير شرعية بالمتهمة بالإضافة إلى وجود علاقات مالية وإيصالات أمانة له، حيث ساومها على معاشرتها جنسيا مقابل عدم تقديم الإيصالات للشرطة، وقامت المتهمة باستئجار 5 بلطجية وتوجهت إلى مسكن المجنى عليه، وتعدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء، ما أدى إلى وفاته فى الحال.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهمة وتبين أنها تدعى "أ.س" 25 سنة، وبمواجهتها اعترفت بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365