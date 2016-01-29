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إخلاء سبيل 10 متهمين بمحاولة بناء كنيسة بدون ترخيص بالمنيا

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إخلاء سبيل 10 متهمين بمحاولة بناء كنيسة بدون ترخيص بالمنيا إخلاء سبيل 10 متهمين بمحاولة بناء كنيسة بدون ترخيص بالمنيا
قررت نيابة مركز سمالوط بالمنيا، اليوم، إخلاء سبيل 10 من الأقباط المقبوض عليهم فى واقعة بناء سور بقطعة أرض تمتلكها كنيسة القديس أبو مقار التابعة للطائفة الأرثوذكسية بقرية أبو حنس، بكفالة 100 جنيه، عن كل فرد.

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا القبض على 10 أشخاص بقرية أبو حنس بسمالوط، لقيامهم بإقامة سور بارتفاع متر، بقطعة أرض فضاء، تمهيداً لبناء كنيسة دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وكانت معلومات قد وردت للعميد محمد أبو الليل مأمور مركز شرطة سمالوط، تفيد قيام 10 أشخاص بالشروع فى إقامة سور حول قطعة أرض فضاء، تمهيداً لإنشاء كنيسة باسم القديس أبو مقار لضيق مساحة الكنيسة الموجودة بقرية أبو حنس التابعة لدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين صحة المعلومات، وتم وقف أعمال البناء وضبط 10 أشخاص، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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مصر 365