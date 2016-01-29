مباحث كرموز تضبط خارجين على القانون وبحوزتهم "بانجو وأفيون وحشيش"

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة كرموز، برئاسة المقدم كريم محفوظ، اليوم، الجمعة، من ضبط "خالد .م"، 21 سنة، عاطل ومقيم الحامول بمحافظة كفر الشيخ، بحوزته كمية لمخدر البانجو "تزن حوالى 125 جراما و65 جنيها وهاتف محمول.

وأقر المتهم بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والمبلغ حصيلة الإتجار والهاتف للاتصال بعملائه.

كما تم ضبط "سلطان.س" - 40 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته كمية لمخدر الأفيون "تزن حوالى 45 جراما و39 قرصا مخدرا، و515 جنيهاً، كما تم ضبط "أحمد .م " – 39 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته 6 قطع لمخدر الحشيش تزن 80 جراما وهاتف محمول.

وأقر المتهم بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والمبلغ حصيلة الإتجار والهاتف للاتصال بعملائه، وجارى العرض على النيابة.