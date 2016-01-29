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بالفيديو.. أهالى المطرية ينجحون فى اصطياد تمساح ثان بترعة الإسماعيلية

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بالفيديو.. أهالى المطرية ينجحون فى اصطياد تمساح ثان بترعة الإسماعيلية بالفيديو.. أهالى المطرية ينجحون فى اصطياد تمساح ثان بترعة الإسماعيلية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، لاصطياد أهالى المطرية التمساح الثانى بترعة الإسماعيلية، ونجح الأهالى فى اصطياده بعد أن تمكنت وزارة البيئة فى اصطياد تمساح آخر.
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>يذكر أنه تم رصد تمساحين بترعة الإسماعيلية بمسطرد، حيث رصد الأول من خلال الأهالى، ويتراوح طوله بين 60 - 70 سم، فيما تم رصد الآخر من قبل الوزارة بطول نصف متر تقريبا.
>وزارة البيئة تسلم تمساح مسطرد لحديقة حيوان الجيزة

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مصر 365

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