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عبوة هيكلية تثير ذعر المرضى بمستشفى المبرة فى الزقازيق

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عبوة هيكلية تثير ذعر المرضى بمستشفى المبرة فى الزقازيق عبوة هيكلية تثير ذعر المرضى بمستشفى المبرة فى الزقازيق
عثر أهالى مدينة الزقازيق على جسم غريب بجوار مستشفى المبرة، مما أثار حالة من الذعر بين المواطنين والمرضى بالمستشفى.

وقال عمرو خليل شاهد عيان لـ"اليوم السابع"، اليوم، الجمعة، إن الجسم الغريب تم زرعه بجوار مبنى المستشفى أسفل محول الكهرباء المغذى لتفجير المحول والإضرار بالمرضى.

ومن جهته أكد الدكتور هشام عبد الحفيظ، مدير فرع التأمين الصحى بالشرقية، أنه تم الاتصال بالدفاع المدنى فور ملاحظة الأمر، وانتقلت الشرطة لموقع الجسم الغريب، وقامت بفرض كوردون أمنى، لحين انتهاء خبراء المفرقعات من فحصها للجسم، حيث تبين أنها عبوة هيكلية.

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