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بالصور.. استقبال الرئيس السيسى فى إثيوبيا بالورود

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بالصور.. استقبال الرئيس السيسى فى إثيوبيا بالورود بالصور.. استقبال الرئيس السيسى فى إثيوبيا بالورود
ينشر "اليوم السابع" صور وصول الرئيس عبد الفتاح ، للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة فى أعمال القمة الأفريقية العادية السادسة والعشرين التى ستُعقد يومى غد وبعد غد.

وتم استقبال الرئيس السيسي بالورود، وعلى أنغام إحدى فرق الفنون الشعبية الإثيوبية.

وتأتى مشاركة الرئيس السيسي بالقمة الأفريقية القادمة فى إطار حرص على تفعيل علاقاتها بمختلف الدول الأفريقية وتعزيز مشاركتها فى العمل الأفريقى المشترك إيماناً منها بوحدة المصير وأهمية بذل الجهود اللازمة من أجل تحقيق السلام والاستقرار والسعى إلى تسوية المنازعات فى القارة، جنباً إلى جنب مع دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

استقبال الرئيس السيسي في إثيوبيا (1)

استقبال الرئيس السيسي في إثيوبيا (2)

استقبال الرئيس السيسي في إثيوبيا (3)

استقبال الرئيس السيسي في إثيوبيا (4)

الرئيس السيسى يصل إثيوبيا للمشاركة فى أعمال القمة الأفريقية

ترحيب واسع بمشاركة السيسى فى القمة الإفريقية الـ 26 بأديس أبابا.. أحزاب: مصر استعادت دورها الريادى بـ"القارة السمراء".. وحضور الرئيس إيمانٌ بوحدة المصير.. وخبير:الرئاسة حريصة على التواصل مع دول القارة

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