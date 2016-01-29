بالصور.. استقبال الرئيس السيسى فى إثيوبيا بالورود

ينشر "اليوم السابع" صور وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة فى أعمال القمة الأفريقية العادية السادسة والعشرين التى ستُعقد يومى غد وبعد غد.

وتم استقبال الرئيس السيسي بالورود، وعلى أنغام إحدى فرق الفنون الشعبية الإثيوبية.

وتأتى مشاركة الرئيس السيسي بالقمة الأفريقية القادمة فى إطار حرص مصر على تفعيل علاقاتها بمختلف الدول الأفريقية وتعزيز مشاركتها فى العمل الأفريقى المشترك إيماناً منها بوحدة المصير وأهمية بذل الجهود اللازمة من أجل تحقيق السلام والاستقرار والسعى إلى تسوية المنازعات فى القارة، جنباً إلى جنب مع دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

الرئيس السيسى يصل إثيوبيا للمشاركة فى أعمال القمة الأفريقية

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