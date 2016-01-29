أخبار عاجلة

وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري -
دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
الأزهر: الامتحانات التجريبية لـ"البوكليت" إجبارية لطلاب الثانوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

انطلاق أعمال الخلوة الوزارية الموسعة غداً

Google+ Print
انطلاق أعمال الخلوة الوزارية الموسعة غداً انطلاق أعمال الخلوة الوزارية الموسعة غداً

تنطلق صباح غد " السبت " أعمال الخلوة الوزارية الموسعة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " .

ويأتي إعلان سموه عن الخلوة تماشيا مع توجهات الدولة بتنويع الاقتصاد وصولا لاستدامته وفي إطار كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ضمن أعمال القمة الحكومية العام الماضي والتي قال فيها " إننا سنحتفل بتصدير آخر برميل نفط " .. وتهدف الخلوة إلى تحقيق هذه الرؤية والخروج ببرنامج وطني شامل لاقتصاد متنوع ومستدام للأجيال القادمة.

كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد خصص محاور وأجندة الخلوة لمناقشة آليات وسبل تطوير الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته وذلك بمشاركة مسؤولين من الاتحادية والحكومات المحلية.

و حدد سموه معالم الطريق لضمان استمرار النمو والرخاء في الدولة وأكد الحاجة إلى تطوير قطاعات اقتصادية جديدة وتعزيز كفاءة وفعالية القطاعات القائمة وذلك بالتزامن مع بناء أجيال قادرة على قيادة وطني يتسم بالاستدامة والتوازن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

بالصور .. محافظ القليوبية يطالب بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين

بالصور .. محافظ القليوبية يطالب بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا