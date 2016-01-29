انطلاق أعمال الخلوة الوزارية الموسعة غداً

تنطلق صباح غد " السبت " أعمال الخلوة الوزارية الموسعة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " .

ويأتي إعلان سموه عن الخلوة تماشيا مع توجهات الدولة بتنويع الاقتصاد وصولا لاستدامته وفي إطار كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ضمن أعمال القمة الحكومية العام الماضي والتي قال فيها " إننا سنحتفل بتصدير آخر برميل نفط " .. وتهدف الخلوة إلى تحقيق هذه الرؤية والخروج ببرنامج وطني شامل لاقتصاد متنوع ومستدام للأجيال القادمة.

كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد خصص محاور وأجندة الخلوة لمناقشة آليات وسبل تطوير الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته وذلك بمشاركة مسؤولين من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

و حدد سموه معالم الطريق لضمان استمرار النمو والرخاء في الدولة وأكد الحاجة إلى تطوير قطاعات اقتصادية جديدة وتعزيز كفاءة وفعالية القطاعات القائمة وذلك بالتزامن مع بناء أجيال قادرة على قيادة اقتصاد وطني يتسم بالاستدامة والتوازن.