الأطعمة الغنية بالألياف تحسن وظائف الشعب الهوائية.. كل خس وبرتقال كتير

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، تمثلت فى أن اتباع نظام غذائى غنى بالألياف قد يساعد على حمايتك من مشاكل الرئة مثل الكحة والبرد ويحسن وظائف الشعب الهوائية ويحمى من أمراض القلب والسكر.

وقال مؤلف الدراسة كورين هانسون، أستاذ التغذية الطبية فى جامعة نبراسكا، إن أمراض الرئة هى مشكلة صحية تواجه الكثير من الأشخاص حول العالم خاصة فى فصل الشتاء، لذلك فمن المهم الوقاية منها.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التى شملت أكثر من 2000 شخص من الأمريكيين، تنحصر أعمارهم بين 40 و79 سنة، أن زيادة تناول الألياف مثل الخس والبرتقال والرمان قد يكون وسيلة عملية وفعالة لتخفيض خطر الإصابة بأمراض الرئة.

وأوضح الباحثون فى الدراسة التى نشرها الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News” أن الذين يتناولون الألياف بمعدل 18 جراماً أو أكثر يومياً، كانت لديهم وظائف رئة طبيعية بمعدل 68%، مقارنة بأولئك الذين لا يتناولون الألياف.

وأضاف الباحثون أن البحوث السابقة أظهرت أن اتباع حمية غذائية غنية بالألياف تحمى من أمراض القلب والسكر، وأن الألياف تقلل من الالتهاب فى الجسم.