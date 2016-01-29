أخبار عاجلة

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
الأزهر: الامتحانات التجريبية لـ"البوكليت" إجبارية لطلاب الثانوية -
إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
بحضور وزراء وشخصيات عامة.. جامعة عين شمس تنظم مؤتمرها العلمي الإثنين المقبل -
شيخ الأزهر يشيد بمعرض الخط العربي في منطقة الأقصر الأزهرية -
كوريا الشمالية تندد بالضربة الأمريكية على سوريا: عمل عدواني غير مقبول -
مصر تدين حادث الدهس في ستوكهولم -
شمال سيناء تبدأ احتفالات أعياد التحرير بـ«ماراثون السلام» -
وزير التربية والتعليم يكشف لـ«التحرير» عن الكتب الدراسية الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الشركة المصنعة: عقار زيباتير الجديد أرخص من سوفالدى وهارفونى

Google+ Print
الشركة المصنعة: عقار زيباتير الجديد أرخص من سوفالدى وهارفونى الشركة المصنعة: عقار زيباتير الجديد أرخص من سوفالدى وهارفونى
كشفت الشركة الأمريكية "ميرك"، المصنعة لعقار "زيباتير" والذى صدقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA لعلاج فيروس سى، أن زيباتير سيكون أرخص من الأدوية المتوفرة حاليا والمستخدمة للغرض ذاته، مثل عقارى "سوفالدى" و"هارفونى"، وذلك حسبما نشر موقع وكالة رويترز للأنباء.

وحسب رويترز فإن السعر المبدئى لتكلفة الكورس العلاجى لعقار زيباتير طوال 12 أسبوعا سيبلغ 54 ألف دولار تقريبا، ومن المنتظر خفض سعره إذا تعاقدت مع الشركة المصنعة من أجل شرائه، كما حدث عندما تعاقدت على شراء السوفالدى، بينما تبلغ تكلفة القرص الواحد من السوفالدى 1000 دولار أمريكى، ويخضع المريض للعلاج به لمدة 12 أسبوعا، وتصل تكلفة العلاج بعقار الهارفونى 94 ألف دولار.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA صدقت رسميا فى الساعات الأولى من اليوم الجمعة على طرح دواء جديد لعلاج النوع الجينى الرابع من مرض فيروس سى المزمن الذى يصيب المصريين، ويعرف العقار الجديد باسم زيباتير Zepatier ، وهو متوفر فى صورة أقراص يتناولها المرضى عن طريق الفم لمدة 12 أو 16 أسبوعا، ويمكن أن يستخدم دون الحاجة لعقار الريبافارين أو حقن الإنترفيرون، وتراوحت نسب الشفاء بعد استخدامه ما بين 97 إلى 100%.


>- الغذاء والدواء الأمريكية:عقار زيباتير الجديد يعالج فيروس سى خلال 16 أسبوعا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري

كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة

بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة

بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة

مصر تدين حادث الدهس في ستوكهولم

مصر تدين حادث الدهس في ستوكهولم