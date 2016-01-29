الشركة المصنعة: عقار زيباتير الجديد أرخص من سوفالدى وهارفونى

كشفت الشركة الأمريكية "ميرك"، المصنعة لعقار "زيباتير" والذى صدقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA لعلاج فيروس سى، أن زيباتير سيكون أرخص من الأدوية المتوفرة حاليا والمستخدمة للغرض ذاته، مثل عقارى "سوفالدى" و"هارفونى"، وذلك حسبما نشر موقع وكالة رويترز للأنباء.

وحسب رويترز فإن السعر المبدئى لتكلفة الكورس العلاجى لعقار زيباتير طوال 12 أسبوعا سيبلغ 54 ألف دولار تقريبا، ومن المنتظر خفض سعره إذا تعاقدت مصر مع الشركة المصنعة من أجل شرائه، كما حدث عندما تعاقدت على شراء السوفالدى، بينما تبلغ تكلفة القرص الواحد من السوفالدى 1000 دولار أمريكى، ويخضع المريض للعلاج به لمدة 12 أسبوعا، وتصل تكلفة العلاج بعقار الهارفونى 94 ألف دولار.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA صدقت رسميا فى الساعات الأولى من اليوم الجمعة على طرح دواء جديد لعلاج النوع الجينى الرابع من مرض فيروس سى المزمن الذى يصيب المصريين، ويعرف العقار الجديد باسم زيباتير Zepatier ، وهو متوفر فى صورة أقراص يتناولها المرضى عن طريق الفم لمدة 12 أو 16 أسبوعا، ويمكن أن يستخدم دون الحاجة لعقار الريبافارين أو حقن الإنترفيرون، وتراوحت نسب الشفاء بعد استخدامه ما بين 97 إلى 100%.

- الغذاء والدواء الأمريكية:عقار زيباتير الجديد يعالج فيروس سى خلال 16 أسبوعا