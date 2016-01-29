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أستاذ عقاقير: يجب تحليل إنزيمات الكبد قبل تناول علاج فيروس سى الجديد

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أستاذ عقاقير: يجب تحليل إنزيمات الكبد قبل تناول علاج فيروس سى الجديد أستاذ عقاقير: يجب تحليل إنزيمات الكبد قبل تناول علاج فيروس سى الجديد
صدقت مؤخراً إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على طرح دواء جديد لعلاج النوع الجينى الرابع من مرض فيروس سى المزمن، الذى يصيب المصريين.

ويعرف العقار الجديد باسم زيباتير Zepatier ، وهو متوفر فى صورة أقراص يتناولها المرضى عن طريق الفم لمدة 12 أو 16 أسبوعا، ويمكن أن يستخدم دون الحاجة لعقار الريبافارين أو حقن الإنترفيرون، وتراوحت نسب الشفاء بعد استخدامه ما بين 97 إلى 100%.

وقال الدكتور خالد مصيلحى أستاذ ورئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة الدولية إنه يجب التريث قبل التفكير فى استخدام الدواء الجديد "زيباتير"، والانتظار لمدة شهر على الأقل لمتابعة نتائج التجارب والدراسات التى تجرى عقب طرحه فى السوق، خاصة أن الشركة المصنعة أكدت أنه يتسبب فى ارتفاع نسب إنزيمات الكبد بمعدل 5 أضعاف لدى 1% من المرضى وهى نسبة ليست صغيرة، على حد قوله.

وأضاف أستاذ ورئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية أن شركة ميرك المسئولة عن تسويق عقار زيباتير أكدت ضرورة الخضوع لتحليل أنزيمات الكبد قبل تناوله، لتحديد إمكانية تناوله من عدمها، كما ينصح بإجراء التحاليل أثناء العلاج به وبشكل دورى منتظم كل أسبوع، مع ضرورة استشارة الطبيب فوراً ملاحظة أى خلل فى إنزيمات الكبد.

رسميا.. FDA تصدق على دواء جديد لعلاج فيروس سى "المصرى" بنسب شفاء 100%

الغذاء والدواء الأمريكية:عقار زيباتير الجديد يعالج فيروس سى خلال 16 أسبوعا

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مصر 365

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