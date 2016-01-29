طبيب الأهلي: إيفونا وصالح جمعة قد يلحقا بمباراة إنبي

أجرى خالد محمود طبيب الأهلي فحصا طبيا على ثنائي الفريق ماليك إيفونا وصال ح جمعة للوقوف على مدى جاهزيتهما من الإصابة التي لحقت بهما.

وقال خالد محمود في تصريحات للصحفيين: "أجرينا فحصا طبيا على إيفونا وصالح جمعة، ويمكننا القول أن فرصتهما في اللحاق بمباراة إنبي باتت موجودة".

خالد محمود أتبع "الاشعة أثبتت أن مزق العضلة التئم في قدم إيفونا، فيما تحسنت حالة كاحل صالح جمعة، والثنائي اقترب من التواجحد في مباراة إنبي".

ويلتقي الأهلي مع نظيره إنبي يوم 3 فبراير المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من الدوري المصري.