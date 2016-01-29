صور "ديكورات" منازل مايلي سايرس

يصف كثيرون شخصية الفنانة الأمريكية الشهيرة Miley Cyrus بالغرابة، بيد أن البساطة تخيّم على أرجاء منازلها ذات "الديكورات" الهادئة والبعيدة عن التكلّف!

"سيدتي. نت" يرافق القارئات بجولة في الصور بمنازل النجمة الثلاث، ليكتشفن أي شخصية تتمتع بها سايرس: الغرابة أم الهدوء؟!

خصّصت Miley Cyrus ركناً للجلوس، في منزلها الواقع شمالي "ماليبو" بـ"كاليفورنيا"، وأثثته بأريكة على شكل زاوية مبطنة بنسيج باللون البيج الهادئ، ومحملة بوسائد وثيرة. ووزّعت المالكة الشتول الخضراء في الزوايا لتضفي حيوية على المساحة، وتُشعر الزائر كأنه في جلسة وسط الطبيعة!

صور: الهدوء سمة غرف نوم جوليا روبرتس

من جهة ثانية، تتخذ غرفة المعيشة فسحة هامّة في منزلها المتمركز في ولاية "كاليفورنيا"، بجوار استديوهات شركة "ديزني". غرفة الجلوس المذكورة عصرية ومفتوحة على باقي الغرف؛ تفترش أرضيتها الخشب سجّادة بيضاء، وتتكئ عليها أريكة ضخمة مصنوعة من الجلد الأبيض تمتد على شكل زاوية، بالإضافة إلى مقعدين يغطّيهما الجلد الأبيض. وتتوسّط الجلسة طاولة منخفضة ذات سطح زجاج، تحمل مزهرية وعدداً من الكتب.

أما في منزل العائلة الواقع في منطقة بحيرة "تولوكا" بــ"لوس أنجلس"، فتتسم غرفة المعيشة بالبساطة، حيث تفترش أرضيتها "الباركيه" سجادة برتقالية اللون، تتكئ عليها أريكة مبطنة بالنسيج البنفسجي. كانت النجمة تجتمع بأفراد عائلتها في هذه الغرفة، حيث ينعمون بدفء الموقد الحجري.

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