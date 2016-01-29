أخبار عاجلة

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
الأزهر: الامتحانات التجريبية لـ"البوكليت" إجبارية لطلاب الثانوية -
إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
بحضور وزراء وشخصيات عامة.. جامعة عين شمس تنظم مؤتمرها العلمي الإثنين المقبل -
شيخ الأزهر يشيد بمعرض الخط العربي في منطقة الأقصر الأزهرية -
كوريا الشمالية تندد بالضربة الأمريكية على سوريا: عمل عدواني غير مقبول -
مصر تدين حادث الدهس في ستوكهولم -
شمال سيناء تبدأ احتفالات أعياد التحرير بـ«ماراثون السلام» -
وزير التربية والتعليم يكشف لـ«التحرير» عن الكتب الدراسية الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

صور "ديكورات" منازل مايلي سايرس

Google+ Print

الجمعة 29-01-2016 15:32

يصف كثيرون شخصية الفنانة الأمريكية الشهيرة Miley Cyrus بالغرابة، بيد أن البساطة تخيّم على أرجاء منازلها ذات "الديكورات" الهادئة والبعيدة عن التكلّف!
"سيدتي. نت" يرافق القارئات بجولة في الصور بمنازل النجمة الثلاث، ليكتشفن أي شخصية تتمتع بها سايرس: الغرابة أم الهدوء؟!

خصّصت Miley Cyrus ركناً للجلوس، في منزلها الواقع شمالي "ماليبو" بـ"كاليفورنيا"، وأثثته بأريكة على شكل زاوية مبطنة بنسيج باللون البيج الهادئ، ومحملة بوسائد وثيرة. ووزّعت المالكة الشتول الخضراء في الزوايا لتضفي حيوية على المساحة، وتُشعر الزائر كأنه في جلسة وسط الطبيعة!

صور: الهدوء سمة غرف نوم جوليا روبرتس
من جهة ثانية، تتخذ غرفة المعيشة فسحة هامّة في منزلها المتمركز في ولاية "كاليفورنيا"، بجوار استديوهات شركة "ديزني". غرفة الجلوس المذكورة عصرية ومفتوحة على باقي الغرف؛ تفترش أرضيتها الخشب سجّادة بيضاء، وتتكئ عليها أريكة ضخمة مصنوعة من الجلد الأبيض تمتد على شكل زاوية، بالإضافة إلى مقعدين يغطّيهما الجلد الأبيض. وتتوسّط الجلسة طاولة منخفضة ذات سطح زجاج، تحمل مزهرية وعدداً من الكتب.
أما في منزل العائلة الواقع في منطقة بحيرة "تولوكا" بــ"لوس أنجلس"، فتتسم غرفة المعيشة بالبساطة، حيث تفترش أرضيتها "الباركيه" سجادة برتقالية اللون، تتكئ عليها أريكة مبطنة بالنسيج البنفسجي. كانت النجمة تجتمع بأفراد عائلتها في هذه الغرفة، حيث ينعمون بدفء الموقد الحجري.

شاهدي أيضاً:

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي