الأهلي يمنح لاعبي المنتخب راحة من التدريبات

منح عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة والقائم بأعمال المدير الفني لنادي الأهلي، راحة للاعبي الفريق المتواجدين في معسكر منتخب مصر.

ويقيم منتخب مصر معسكرا إعداديا ف يمدينة أسوان، استعدادا لمباراتي المنتخب أمام نيجيريا في شهر مارس المقبل، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وقرر زيزو منح اللاعبين العائدين من منتخب مصر راحة لمدة 24 ساعة من التدريبات يوم غدا السبت.

ويتواجد 10 لاعبين من الأهلي في قائمة منتخب مصر، هم: "شريف إكرامي، أحمد حجازي، رامي ربيعة، حسام غالي، محمد هاني، صبري رحيل، مؤمن زكريا، رمضان صبحي، عمرو جمال وعبد الله السعيد.

جاء قرار عبد الشافي ليساوي بين هؤلاء اللاعبين وزملائهم الذين حصلوا على راحة لمدة ثلاثة أيام بعد توقف الدوري.

ويستعد الأهلي لملاقاة إنبي يوم 3 فبراير المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من الدوري المصري.