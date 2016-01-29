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ميدو يتحدث عن ' السعادة رغم الخسارة وديا أمام إنبي.. وأداء مايوكا '

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ميدو يتحدث عن ' السعادة رغم الخسارة وديا أمام إنبي.. وأداء مايوكا ' ميدو يتحدث عن ' السعادة رغم الخسارة وديا أمام إنبي.. وأداء مايوكا '

تحدث أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الزمالك عن الخسارة وديا أمام إنبي بثنائية مشيرا إلى أن "سعيد بأداء اللاعبين رغم الهزيمة".

وخسر الزمالك وديا أمام إنبي بثنائية مقابل لاشيء يوم الجمعة في لقاء شهد مشاركة رمزي خالد وإيمانويل مايوكا والعديد من الناشئين. (طالع التفاصيل)

وقال ميدو عن المباراة: "كان هدفي أن نواجه فريق قوي من أجل الاستفادة. وهذا ما حدث. كانت مباراة جيدة".

وأضاف "استفدنا بتجربة اللاعبين في أكثر من مركز".

وعن أداء مايوكا، عقب ميدو: "سعيد بتحركات مايوكا أمام إنبي".

وأتم "الأهم الخروج بدون إصابات وبشكر قطاع الناشئين على جهودهم".

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل في لقاء مؤجل من الجولة السادسة بالدوري المصري. ويواجه إنبي الأهلي في إطار نفس الجولة واليوم.

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