تنظيم النوم والطعام الصحى يحققان توازن ساعتك البيولوجية

ساعتك البيولوجية..لفظ مؤكد مر على مسامعك يوما،.. إنه يعنى الساعة الكامنة فى عقلك وضبطها وتوازنها يعنى توازن الجسم وراحته، واضطرابها يعنى اضطراب الجسم والنوم أيضا.

ويوضح الدكتور محمد عيسى استشارى أمراض الباطنة أن الكثير من العادات غير الصحية التى يتبعها الإنسان ويمارسها بكل يومى، تساعد فى اضطراب هذا النظام السليم، وبالتالى تسبب للإنسان اضطرابات فى النوم وشعور بآلام فى الجسم وضعف المناعة، ومن أبرزها اضطرابات ساعات النوم والسهر ساعات طويلة، والنوم نهارا والسهر ليلا، واضطراب تنظيم التوقيتات اليومية والنشاط البدنى.

وينصح أخصائى الباطنة بعدة أمور من شأنها العمل على انضباط جسمك ونظامه والمحافظة عل مناعتك وتقليل شعورك بالإجهاد وإشعارك بالنشاط الدائم ومنها :

-نظم نومك فلا تنم خلال النهار وتقطع فترات نومك

>- نم ليلا، من 6 إلى 8 ساعات، وإن كنت ممن يحبون النوم أقل ويشعرون بالراحة فلا بأس

>-لا تنم والحجرة مشتعلة الأضواء، بل نم فى الظلام حتى يشعر جسمك بالراحة

>-تناول طعاما صحيا على مدار اليوم، وتوقف عن تناوله قبل النوم بساعتين على الأقل

>-نم مبكرا وتوقف عن عادة السهر، ففى الساعة العاشرة يكون أفضل توقيت لدخولك على فراشك

>-تعرض لأشعة الشمس صباحا عند استيقاظك فسوف يساعدك هذا كثيرا

>-استيقظ باكرا ولا تنم ساعات طويلة وتستيقظ فى منتصف اليوم

>-حاول تعويد نفسك على الاستيقاظ فى ساعة بعينها، ليعتاد جسمك الاستيقاظ عليها دون عوامل مساعدة

>