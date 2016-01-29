الأمن الوطنى يلقى القبض على 8 من عناصر خلية "إرهابى كفر حكيم" بكرداسة

أكد مصدر أمنى أن قطاع الأمن الوطنى بالجيزة ألقى القبض على 8 أشخاص تربطهم علاقة بالإرهابى "محمد.ع"، الذى أعلنت وزارة الداخلية عن مقتله فى تبادل لإطلاق الرصاص بمنطقة كفر حكيم بكرداسة الاثنين الماضى.

وأضاف المصدر أن المتهمين كونوا خلية إرهابية، ومتورطون فى تنفيذ عدة عمليات بمحافظة الجيزة فى الآونة الأخيرة، وأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتهمين وإحالتهم إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معهم بعد إستجوابهم والحصول منهم على معلومات حول مصدر حصولهم على الأسلحة والعبوات المتفجرة التى يستخدمونها فى تنفيذ العمليات الإرهابية.

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت، فى بيان لها، أن معلومات وردت لأجهزة الأمن تفيد استغلال عناصر إخوانية شقة بمنطقة كرداسة لتخزين العبوات المتفجرة، وأثناء محاصرتها ومحاولة القبض على من بداخلها فوجئت القوة الأمنية بإطلاق نار من داخل الشقة، ما دفعهم لتبادل إطلاق الرصاص، وباقتحام الشقة عثر على جثة الإرهابى وبجواره بندقية آلية وعدد من فوارغ الطلقات.

وأضاف البيان أنه تم العثور على عبوتين ناسفتين شديدتى الانفجار كبيرتى الحجم، وتم التعامل معهما وتفجيرهما بمعرفة خبراء المفرقعات، وتبين تطابقها لذات العبوات التى انفجرت بالمخزن الكائن بمنطقة اللبينى بالمريوطية فى الهرم، والذى أسفر انفجاره عن استشهاد عدد من رجال الشرطة وإصابة آخرين.